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Генерал Бригер: Европе необходимо адаптироваться к новой реальности

  • 24.05.2025, 21:24
Генерал Бригер: Европе необходимо адаптироваться к новой реальности

И значительно повысить свою устойчивость.

Россия на сегодня представляет собой наибольшую угрозу для Европы. Об этом заявил председатель Военного комитета Евросоюза генерал Роберт Бригер в интервью ZDF.

По его словам, «значительная опасность» от Москвы исходит как в области обычных вооружений, так и в «гибридной войне».

Генерал подчеркнул, что Европе необходимо адаптироваться к новой реальности и значительно повысить свою устойчивость. Это подразумевает более активное вовлечение населения и повышение осведомленности о том, что «безопасность стоит денег».

«После окончания холодной войны все было иначе, но сейчас мы сталкиваемся с новой реальностью», – сказал он.

В то же время немецкий генерал отметил, что не ожидает немедленного наступления с применением обычного вооружения на страны-члены ЕС. Но не исключил, что под угрозой вторжения России могут оказаться части стран Балтии, которые непосредственно с ней граничат.

«Поэтому необходимо больше сотрудничества в области политики безопасности, обороны и вооружений», – резюмировал Бригер.

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