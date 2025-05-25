Россию атаковали 110 украинских дронов

Россию атаковали 110 украинских дронов5
- 25.05.2025, 10:09
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Под ударом — аэродром «Мигалово» в Твери.
Минобороны страны-агрессора России заявило об «уничтожении и перехвате» 110 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в ночь на воскресенье, 25 мая.
Как утверждают в РФ, 16 БпЛА «сбили» над территорией Тульской области, по 14 БпЛА — над Брянской и Калужской, по 13 — над Московским регионом и Тверской, по десять — над Белгородской и Курской, восемь — над Орловской, два — над Смоленской и по одному — над Липецкой, Нижегородской и Новгородской областями.
Еще якобы семь дронов зафиксировали над оккупированным Крымом.
Как сообщает Telegram-канал Astra, одной из целей атаки был аэродром «Мигалово» в Твери.