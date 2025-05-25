закрыть
25 мая 2025, воскресенье, 14:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

РосСМИ: Украинские дроны атаковали вертолет Путина

10
  • 25.05.2025, 13:49
  • 3,922
РосСМИ: Украинские дроны атаковали вертолет Путина

Во время его визита в Курскую область.

Вертолет Путина находился в эпицентре отражения масштабной атаки украинских беспилотников. Об этом, как пишет РБК, в эфире телеканала «Россия» рассказал командир дивизии ПВО Юрий Дашкин, в зоне ответственности которого находится регион.

По словам Дашкина, во время визита Путина в Курскую область украинские военные начали «беспрецедентную атаку с беспилотными летательными аппаратами».

«Мы одновременно вели противовоздушный бой и обеспечивали безопасность в воздухе пролета вертолета президента. [Вертолет был] фактически в эпицентре отражения массированной атаки беспилотников противника», — заявил Дашкин.

Как ранее сообщалось, Путин посетил Курскую область 20 мая.

Написать комментарий 10

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Скот в политике не участвует
Скот в политике не участвует Ирина Халип
Хорошие новости для Украины
Хорошие новости для Украины Кирилл Сазонов
Вопросов стало больше, чем ответов
Вопросов стало больше, чем ответов Владимир Фесенко
Цена войны для России
Цена войны для России Дмитрий Колезев