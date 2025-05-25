РосСМИ: Украинские дроны атаковали вертолет Путина 10 25.05.2025, 13:49

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Во время его визита в Курскую область.

Вертолет Путина находился в эпицентре отражения масштабной атаки украинских беспилотников. Об этом, как пишет РБК, в эфире телеканала «Россия» рассказал командир дивизии ПВО Юрий Дашкин, в зоне ответственности которого находится регион.

По словам Дашкина, во время визита Путина в Курскую область украинские военные начали «беспрецедентную атаку с беспилотными летательными аппаратами».

«Мы одновременно вели противовоздушный бой и обеспечивали безопасность в воздухе пролета вертолета президента. [Вертолет был] фактически в эпицентре отражения массированной атаки беспилотников противника», — заявил Дашкин.

Как ранее сообщалось, Путин посетил Курскую область 20 мая.

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