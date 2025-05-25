Украинские дроны атаковали военный аэродром Мигалово 25.05.2025, 14:10

Россияне эвакуировали самолеты.

Вооруженные силы Украины в ночь на 25 мая атаковали Россию 110 беспилотниками, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, 16 дронов было уничтожено над Тульской областью, по 14 — над Брянской и Калужской, по 13 — над Московской и Тверской. Также по 10 беспилотников сбили над Белгородской и Курской областями, восемь — над Орловской, два — над Смоленской. Еще по одному дрону ликвидировали над Липецкой, Нижегородской и Новгородской областями.

Под Тверью целью ВСУ был аэродром Мигалово, где дислоцируется 196-й военно-транспортный авиационный полк. Об атаке на одноименный район сообщил губернатор Игорь Руденя. Он заявил, что «разрушений жилых построек нет» и никто не пострадал. Между тем в сети появились кадры с густым черным дымом в районе аэродрома и работой ПВО.

Канал «ВЧК-ОГПУ» рассказал об эвакуации самолетов. Согласно открытым данным, в Мигалово также дислоцируется «224 Летный отряд», являющийся дочерней структурой Минобороны. В 2023 году он вместе с 41 самолетом попал под блокирующие санкции США за перевозку личного состава и техники ЧВК «Вагнер». Также отряд находится в черных списках ЕС и Великобритании.

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