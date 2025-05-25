Российское посольство в Швеции атаковал дрон

Российское посольство в Швеции атаковал дрон3
- 25.05.2025, 15:05
Он сбросил на здание емкость с краской.
Беспилотник сбросил емкость с краской на посольство России в Швеции, сообщается в Telegram-канале самого российского посольства в воскресенье, 25 мая, пишет «Немецкая волна».
Уточняется, что инцидент, который диппредставительство называет «очередным нападением с использованием дрона», произошел около 3.40 утра.
«Пролетев над территорией диппредставительства, беспилотник сбросил емкость с краской на площадку перед главным входом. Особый цинизм инциденту придает то, что операторами дрона была использована стеклянная емкость, которая при сбросе с высоты способна нанести тяжелые увечья людям», - говорится в посте.