Российское посольство в Швеции атаковал дрон 3 25.05.2025, 15:05

иллюстративное фото Anders Wiklund/TT

Он сбросил на здание емкость с краской.

Беспилотник сбросил емкость с краской на посольство России в Швеции, сообщается в Telegram-канале самого российского посольства в воскресенье, 25 мая, пишет «Немецкая волна».

Уточняется, что инцидент, который диппредставительство называет «очередным нападением с использованием дрона», произошел около 3.40 утра.

«Пролетев над территорией диппредставительства, беспилотник сбросил емкость с краской на площадку перед главным входом. Особый цинизм инциденту придает то, что операторами дрона была использована стеклянная емкость, которая при сбросе с высоты способна нанести тяжелые увечья людям», - говорится в посте.

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