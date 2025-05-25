закрыть
25 мая 2025, воскресенье, 15:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российское посольство в Швеции атаковал дрон

3
  • 25.05.2025, 15:05
Российское посольство в Швеции атаковал дрон
иллюстративное фото Anders Wiklund/TT

Он сбросил на здание емкость с краской.

Беспилотник сбросил емкость с краской на посольство России в Швеции, сообщается в Telegram-канале самого российского посольства в воскресенье, 25 мая, пишет «Немецкая волна».

Уточняется, что инцидент, который диппредставительство называет «очередным нападением с использованием дрона», произошел около 3.40 утра.

«Пролетев над территорией диппредставительства, беспилотник сбросил емкость с краской на площадку перед главным входом. Особый цинизм инциденту придает то, что операторами дрона была использована стеклянная емкость, которая при сбросе с высоты способна нанести тяжелые увечья людям», - говорится в посте.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Скот в политике не участвует
Скот в политике не участвует Ирина Халип
Хорошие новости для Украины
Хорошие новости для Украины Кирилл Сазонов
Вопросов стало больше, чем ответов
Вопросов стало больше, чем ответов Владимир Фесенко
Цена войны для России
Цена войны для России Дмитрий Колезев