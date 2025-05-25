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Датские рыбаки отправили Украине рыбацкие сети для ловли дронов

  • 25.05.2025, 15:38
Датские рыбаки отправили Украине рыбацкие сети для ловли дронов

Также рыбацкие сети отправляла Швеция.

Рыбаки из датской деревни Тюборён отправили на Украину около 450 т рыбацких сетей, которые теперь используются для ловли дронов. Об этом сообщает издание Business Insider.

Идеей заинтересовался 53-летний датский фермер Карл Футтруп: по словам мужчины, он регулярно интересовался потребностями украинских военных и отправлял им разное снаряжение. Однажды он узнал от военнослужащих, что им необходимы сети — достаточно прочные, чтобы обвешивать укрепления и останавливать таким образом беспилотники.

Мужчина узнал, что у рыбаков в Тюборёне, деревне с населением около 2 тыс. человек в Ютландии, в порту на складах хранится около 450 т неиспользованных рыболовных сетей. Это были траловые сети, сделанные из нейлоновых волокон толщиной до 4 мм. Сети предназначены для ловли больших косяков на глубине в море.

Футтруп списался с местными рыбаками, и они согласились пожертвовать сети Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Михаил Ардашин, старший солдат Отдельной артиллерийской бригады Национальной гвардии Украины в беседе с BI отметил эффективность рыбацких сетей против дронов. По его словам, беспилотники по-прежнему летают за счет пропеллеров, которые путаются в сетях.

Даже, если такой дрон взорвется, сеть не сгорит полностью, и другая ее часть сможет сдерживать другие дроны, сказал он. Некоторые беспилотники, запутавшись в сети, не могут взорваться, заявил Ардашин.

По информации Yle, рыбацкие сети для ловли дронов на Украину также отправляли из Швеции.

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