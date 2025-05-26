Ученые обнаружили потенциальных инопланетян на планете с океаном 1 26.05.2025, 10:47

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Опубликовано новое исследование о планете K2-18b.

Авторы нового исследования подвергли сомнению прошлые заявления о том, что на планете K2-18b, которая считается океаническим миром, похожим на Землю, действительно существуют признаки инопланетной жизни.

Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Space.

Потенциально обитаемая планета K2-18b

Два года назад ученые заявили, что с помощью космического телескопа Уэбб они обнаружили признаки существования океана из жидкой воды и возможных признаков инопланетной жизни на планете K2-18b. Эта планета примерно в 2,5 раза больше Земли и находится на расстоянии 124 световых года от нас.

Ранее в этом году те же ученые сообщили о том, что они обнаружили еще более веские доказательства потенциальных признаков жизни на этой планете. Этими признаками являются молекулы диметилсульфида и диметилдисульфида, которые на Земле создают только морские микроорганизмы, известные как фитопланктон.

Это открытия привело к появлению бурных дебатов в научном сообществе, ведь это кажется первый явный намек на то, что на другой планете может существовать внеземная жизнь.

Многие ученые, в том числе и авторы нового исследования подвергают сомнению как надежность обнаруженный признаков существования двух химических веществ на планете K2-18b, так и то, являются ли они надежными признаками жизни.

Слишком слабые признаки жизни на планете K2-18b

Когда ученые изучают данные с разных инструментов телескопа Уэбб по отдельности, они могут получить противоречивые результаты. Авторы исследования считают, что это именно то что произошло в работах их коллег.

Поэтому ученые провели новый анализ планеты K2-18b, используя данные всех трех ключевых инструментов телескопа Уэбб, которые захватывают ближний, средний, и дальний инфракрасный свет. Цель этого исследования состояла в том, чтобы получить более объемную интерпретацию света, полученную с планеты K2-18b. В результате оказалось, что более сильный сигнал, заявленный в наблюдениях этого года, намного слабее, если объединить все данные.

Ученые говорят, что они не обнаружили ничего, кроме очень слабых намеков на существование диметилсульфида и диметилдисульфида, и даже эти намеки не присутствовали во всех данных.

Молекулы в атмосфере планеты обычно находят с помощью спектрального анализа, который выявляет уникальные химические отпечатки на основе того, как атмосфера поглощает определенные длины волн света своей звезды. Это поглощение оставляет отчетливые отпечатки в спектре света, которые показывают присутствие различных молекул.

Разница между диметилсульфидом и этаном, то есть обычной молекулой в атмосферах планет вне Солнечной системы, составляет всего один атом серы. Спектрометры телескопа Уэбб обладают впечатляющей чувствительностью, но все еще сталкиваются с ограничениями. Расстояние до планет, слабость сигналов и сложность атмосфер означают, что различить молекулы, которые отличаются всего одним атомом, чрезвычайно сложно.

Поэтому ученые говорят, что нельзя с уверенностью говорить о том, что на планете K2-18b были обнаружены признаки внеземной жизни.

Ученые обнаружили потенциальных инопланетян на планете с океаном: но все не так просто

Авторы нового исследования подвергли сомнению прошлые заявления о том, что на планете K2-18b, которая считается океаническим миром, похожим на Землю, действительно существуют признаки инопланетной ...

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