Business Insider: Маск мечтает о тысячах роботов, работающих на заводах 5 26.05.2025, 11:55

Первый глава проекта Optimus сомневается.

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что гуманоидный робот Optimus станет самым важным продуктом Tesla. Он пообещал, что к концу года на заводах компании будут трудиться тысячи таких машин, а к 2030 году Tesla будет выпускать до миллиона роботов ежегодно, пишет Business Insider (перевод — сайт Charter97.org).

Однако главный руководитель проекта Optimus Крис Вальти не разделяет энтузиазма Маска. В интервью Business Insider он заявил, что человекоподобная форма — не лучший выбор для промышленности, где важны скорость и эффективность.

«Это неудобный формат. Большинство задач — повторяющиеся, и гуманоиды не справляются с ними также хорошо, как специализированные машины», — отметил он.

Вальти покинул Tesla в 2022 году и основал компанию Mytra, которая разрабатывает простые модульные роботы для складской логистики. Он подчеркнул, что создание универсального гуманоидного робота — задача гораздо сложнее, чем разработка беспилотных автомобилей.

Хотя они уже показали видео, где Optimus выполняет бытовые задачи, выяснилось, что на презентации в октябре действиями роботов управляли дистанционно. Сейчас два робота, по словам Tesla, уже работают на одном из заводов, но детали не раскрываются.

Tesla — не единственная компания, заинтересованная в гуманоидных решениях. BMW и китайские производители Xpeng, Nio и BYD также тестируют подобные технологии. Однако Вальти считает, что до полноценного внедрения таких роботов еще далеко: «Мы только в начале пути, а гуманоиды — это задача финального этапа».

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