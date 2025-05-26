Минчанка отсудила у города 10 тысяч рублей 26.05.2025, 16:45

После болезненного падения на плитку у гостиницы.

Суд Фрунзенского района Минска удовлетворил жалобу минчанки на городские власти, коммунальников и гостиницу за падение на плитку возле гостиницы во время гололедицы. Теперь ей обязаны выплатить моральный ущерб — 10 тысяч рублей. Об этом сообщает «Зеркало» со ссылкой на пресс-службу Минского городского суда.

В суд женщина подала на КУП «Минскзеленстрой», ОАО «Гостиница Планета», администрации Центрального района г. Минска, Минского городского исполнительного комитета, ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома». По ее словам, утром 1 февраля 2024 года при передвижении по ровной поверхности от гостиницы «Планета» в направлении проспекта Победителей в городе Минске женщина наступила на тонкий незаметный лед на плиточном покрытии, поскользнулась и упала. В результате падения она получила травму в виде перелома большеберцовой кости и перелома наружной лодыжки правой голени со смещением отломков, чем ей был причинен моральный вред.

В связи с полученной травмой минчанка находилась на больничном более пяти месяцев.

«Учитывая перенесенные физические и нравственные страдания, истица просила взыскать в ее пользу компенсацию морального вреда в сумме 50 тысяч рублей. В судебном заседании истица исковые требования поддержала. Представители ответчиков в судебном заседании требования не признали», — отмечают в суде.

Суд Фрунзенского района иск минчанки удовлетворил. Правда, по решению суда моральный ущерб женщине должна оплатить только администрация Центрального района. И, как в первый раз решил суд, только 5 тысяч рублей.

«При вынесении решения судом учитывалось, что место падения истицы относится к землям общего пользования, которое за специализированными организациями закреплено не было. Следовательно, обязанность по возмещению истице морального вреда суд возложил на администрацию Центрального района Минска, которая должна была, но не обеспечила надлежащую очистку и обработку противогололедными средствами тротуара на месте падения истицы. Оснований же для взыскания морального вреда с других ответчиков суд не усмотрел», — отмечается в сообщении суда.

Чтобы определить размер денежной компенсации, суд учитывал характер причиненных физических и нравственных страданий, а также «требования разумности и справедливости». При этом суд учел и длительность больничного, а также необходимость проведения хирургического лечения.

Минчанка с решением суда не согласилась, как и администрация Центрального района. Обе стороны подали апелляционные жалобы. В своей жалобе женщина просила об отмене решения суда в части размера компенсации морального вреда и удовлетворении ее требований в полном объеме. Администрация Центрального района, в свою очередь, просила отменить решение, поскольку считает, что организацией, обслуживающей земельный участок, на котором произошло падение истицы, является КУП «Минскзеленстрой».

«Проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции, судебная коллегия по гражданским делам Минского городского суда решение суда Фрунзенского района Минска изменила в части размера компенсации морального вреда и взыскала с администрации Центрального района Минска в пользу истицы компенсацию морального вреда в сумме 10 тысяч рублей. В остальной части решение суда оставлено без изменения», — сообщили в суде.

Решение суда вступило в законную силу.

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