Пропаганда РФ скрыла от россиян заявление Трампа о «сошедшем с ума» Путине 26.05.2025, 20:12

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Российские федеральные телеканалы «не заметили» высказывание президента США.

Российские федеральные телеканалы, государственные агентства и контролируемые интернет-издания не стали освещать заявление президента США Дональда Трампа, назвавшего Владимира Путина «сумасшедшим» и обещавшего усилить санкции против России после очередного массированного удара ВС РФ по украинским мирным городам. Как обратило внимание «Агентство», пропаганда предпочла сосредоточиться исключительно на критике президента Украины Владимира Зеленского, которая также содержалась в комментарии Трампа.

Так, в новостных выпусках телеканалов «Россия 1» (в 11:00) и «Первого канала» (в 12:00) слова Трампа о Путине не упоминались вовсе. Вместо этого эфиры уделили внимание другому событию — жесту жены президента Франции Эммануэля Макрона, который ведущие интерпретировали как знак супружеской ссоры. Сам Макрон позже пояснил, что это была шутка. Государственное агентство ТАСС озаглавило материал так: «Трамп: Зеленский своими высказываниями постоянно создает проблемы Украине». В тексте нет ни упоминаний о возможных санкциях против России, ни прямой критики Путина. Лишь в заключении кратко говорится: «Он [Трамп] вновь заявил о своем недовольстве недавним массированным ударом России по объектам на Украине. Трамп утверждал, что у российских властей есть гипотетическое желание заполучить всю территорию Украины, которое может „привести к краху России“».

Агентство «РИА Новости» написало в заголовке: «Трамп раскритиковал Зеленского и выразил недовольство Россией». Однако в самом материале акцент снова сделан на высказываниях Трампа в адрес украинского президента, а резкие слова о Путине опущены. «РИА Новости» отдельно опубликовали заметку о возможном введении санкций против России со стороны США.

Политические ток-шоу на федеральных телеканалах тоже проигнорировали заявление Трампа о Путине. В эфире программы «Время покажет», следовавшей за выпуском новостей «Первого канала», была процитирована лишь часть поста, в которой президент США критиковал Зеленского: «Президент Зеленский не делает своей стране ничего хорошего, говоря так, как он говорит». В шоу «60 минут», шедшем после утреннего выпуска новостей на «России 1», мимоходом упомянули о возможности введения санкций, но основное внимание вновь сосредоточили на критике Зеленского.

Крупные интернет-издания также не акцентировали внимание на высказываниях Трампа о Путине. Так, «Коммерсант», «Лента.ru» и «Газета.ru» вовсе не упомянули слова о «сумасшествии». РБК привело соответствующую цитату, но материал озаглавило как: «После недовольства в адрес Путина Трамп раскритиковал Зеленского» — акцент снова сместился на украинского президента.

Ранее Трамп в беседе с журналистами заявил, говоря о Путине: «Он убивает множество людей, и я не знаю, что, черт возьми, случилось с Путиным. Я давно его знаю, всегда с ним ладил, но он посылает ракеты в города и убивает людей, и мне это совсем не нравится». Трамп также отметил, что на фоне происходящего «безусловно» рассматривает возможность усиления санкционного давления на Москву.

Позже, в посте в Truth Social, президент США еще более резко охарактеризовал действия Путина: «Он совершенно сошел с ума. Я всегда говорил, что он хочет всю Украину, а не только ее часть, и, возможно, это оказывается правдой. Но если он это сделает, это приведет к падению России».

Эти заявления прозвучали на фоне масштабного комбинированного удара, который Россия нанесла по Украине в ночь на 25 мая. Тогда было выпущено около 300 ударных дронов и почти 70 ракет различных типов, включая баллистические. Под атаками оказались 12 областей, в том числе Киевская, Днепропетровская, Харьковская, Одесская, Николаевская и другие. Погибли 13 человек.

Следующей ночью, 26 мая, Россия обновила рекорд по количеству примененных беспилотников, атаковав Украину 355 дронами и девятью ракетами.

На высказывание Трампа в Кремле отреагировали сдержанно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал слова американского лидера проявлением «эмоциональной перегрузки». По его мнению, эмоциональность Трампа связана с возобновлением переговорного процесса между Москвой и Киевом.

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