Швеция выделила Украине более $500 млн 26.05.2025, 21:49

На укрепление обороноспособности.

Швеция выделила Украине 4,8 млрд шведских крон (около $504 млн) на усиление обороноспособности.

Об этом говорится на сайте Минобороны страны, пишет «Европейская правда».

Отмечается, что 22 мая правительство страны приняло решение поручить Вооруженным силам Швеции сделать финансовые взносы в многосторонние фонды и инициативы, направленные на усиление обороноспособности Украины.

Общая сумма пожертвований составляет около 4,8 млрд шведских крон, и эта поддержка является частью 19-го пакета помощи, представленного в этом году.

Международное сообщество создало ряд многосторонних фондов и инициатив, направленных на закупку материалов и оборудования для укрепления обороноспособности Украины. Стокгольм вносит взносы в несколько из них.

Глава шведского Минобороны Пол Йонсон подчеркнул, что эти средства сделают Вооруженные Силы Украины и украинскую оборонную промышленность «сильнее в защите от России».

В частности, речь идет о взносах в несколько коалиций возможностей в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн»:

Коалиция по разминированию: 100 млн крон (около $10,5 млн). На эти деньги профинансируют закупку оборудования для разминирования.

Коалиция дронов: 300 млн крон (около $31,5 млн). Швеция поможет профинансировать закупку различных типов беспилотников.

Коалиция по безопасности на море: 50 млн крон (около $5,2 млн). Шведский вклад поможет финансировать обучение личного состава ВМС Украины в рамках операции Intercharge.

Коалиция систем безопасности и управления ИТ: 30 млн крон (около $3,1 млн). Средства пойдут на закупку оборудования для создания украинской системы управления системой Delta.

Также шведское правительство согласовало дальнейший вклад в «датскую модель» закупок оружия. Теперь Стокгольм решил дополнительно выделить более 1 млрд шведских крон (около $105 млн).

Кроме того, правительство решило выделить 418 млн шведских крон (около $43,9 млн) на закупку оборудования для бронетехники.

Также правительство решило поддержать две многосторонние инициативы по закупке боеприпасов, в частности чешскую. На это выделят дополнительные 550 млн шведских крон (около $57,7 млн).

В дополнение правительство выделяет более 1 млрд шведских крон на закупку как систем противовоздушной обороны, так и дальнобойных беспилотников.

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