Samsung отказался от закупок в России 27.05.2025, 10:20

Компания прекратила поставки российского золота, вольфрама и тантала.

Южнокорейский производитель дисплеев для гаджетов Samsung Display отказался в 2024 году от использования российского золота, вольфрама и тантала. Это следует из отчетности компании, на которую обратил внимание «Коммерсант».

В документе данные о поставках этих металлов из России за 2022 и 2023 годы скрыты. При этом в 2021 году Samsung Display получал сырье от 11 различных российских предприятий. В частности, золото поставляли Новосибирский аффинажный завод, «Уралэлектромедь», Московский завод специальных сплавов, «Красцветмет», Приоркский завод цветных металлов и Щелковский завод цветных металлов. В свою очередь тантал поставлял Соликамский магниевый завод, а вольфрам «Гидрометаллург», Унечский завод и московский завод «Молирен».

Вольфрам в электронике применяется для металлической разводки внутри чипа, тантал — в качестве барьера в чипе между кремнием и медью, а золотая нить — для разварки кристаллов микросхемы при ее сборке в корпус. Samsung Display — это «дочка» корпорации Samsung, которая производит дисплеи для телевизоров, смартфонов, ноутбуков и других гаджетов. Помимо устройств самого Samsung, дисплеи южнокорейской компании используют и другие производители электроники, в том числе Apple, которая отказалась от российского сырья в своих гаджетах после начала войны в Украине. Так, например, Samsung вместе с LG с мая 2024 года массово производят дисплеи для iPhone 16 Pro, сообщал портал MacRumors.

Отказ от российских металлов связан с угрозой попасть под вторичный санкции, говорит директор консорциума российских разработчиков систем хранения данных Олег Изумрудов. При этом, по его словам, южнокорейская компания может по-прежнему закупать сырье в России, но через посредников. «В итоге это может быть как плюсом для конечной продукции, так и минусом, так как если закупки ведутся через глобальное юрлицо, то из-за длинных цепочек поставок стоимость устройств вырастет на 2–5%. Если закупки ведутся через сам завод-производитель, находящийся в Китае, то стоимость может быть ниже на те же 2–5%», — отметил Изумрудов.

В то же время источник «Коммерсанта» среди производителей электроники считает, что Samsung именно отказался от российских металлов, а не увеличил цепочку поставок через Азию. По его мнению, на самой компании это никак не скажется. «Для России это скорее означает, что южнокорейские компании не планируют в ближайшем будущем возвращаться на российский рынок и планируют иметь ограниченные торговые связи, то есть они заинтересованы в сбыте готовой продукции, но при этом не хотят иметь тесной кооперации», — заключил собеседник издания.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com