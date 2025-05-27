NYT: Замечена активность россиян возле Запорожской АЭС 27.05.2025, 14:28

Россия хочет запустить станцию?

Россия начала прокладывать новые линии электропередачи в оккупированных районах юго-восточной Украины, что, по данным Greenpeace и спутниковым снимкам, подтверждает намерение Москвы перезапустить крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Согласно отчету, предоставленному Greenpeace и подтвержденному The New York Times, с февраля 2024 года Россия ведет строительство более 80 километров линий электропередачи между оккупированными Мариуполем и Бердянском. Цель — соединить эти линии с подстанцией возле Мариуполя, которая потенциально может быть связана с Запорожской АЭС, расположенной примерно в 220 км западнее.

«Планы Путина по перезапуску Запорожской АЭС зависят от новых ЛЭП — это первые реальные доказательства», — заявил Шон Берни, специалист по ядерным технологиям Greenpeace.

Захваченная в начале войны станция находится в опасной близости к линии фронта. Эксперты неоднократно предупреждали о рисках перезапуска АЭС в условиях продолжающегося конфликта, особенно после разрушения дамбы на Днепре, обеспечивавшей станцию водой для охлаждения реакторов.

Официальный Киев называет возможный запуск станции под контролем России угрозой глобальной безопасности. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил: «Любые попытки запуска реакторов представителями РФ могут привести к непредсказуемым последствиям».

Пока остается неясным, хочет ли Москва запустить станцию уже во время боевых действий или после возможного окончания войны. В любом случае, для подключения станции к российской энергосистеме потребуется строительство дополнительных ЛЭП, что может занять значительное время.

Россия отвергла предложения США и стран Запада о передаче контроля над станцией Украине или международным структурам. Глава «Росатома» Алексей Лихачев подтвердил планы по восстановлению полной мощности станции, но признал, что «основной задачей остается восстановление энергосетей».

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