СМИ: ЦРУ использовало фан-сайты по «Звездным войнам» для связи с агентами 27.05.2025, 15:39

У агентства была целая сеть подобных «непримечательных» порталов.

В нулевые и десятые центральное разведывательное управление США использовало фанатский сайт, посвященный «Звездным войнам», как тайный канал связи со своими зарубежными агентами. Об этом сообщает издание 404 Media, ссылаясь на исследование ИТ-специалиста Сиро Сантилли.

Речь идет о сайте starwarsweb.net, который сейчас перенаправляет на сайт ведомства. На него заходили обычные пользователи и, ничего не подозревая, читали тематический контент. При этом агенты вводили пароль в поисковую строку и попадали в систему для коммуникации с ЦРУ.

Об этом узнали иранские спецслужбы, когда задержали одного из сотрудников агентства. Оказалось, агентство создало множество других секретных сайтов подобного формата, некоторые из которых были визуально похожи друг на друга. ЦРУ разместила свою сетку сайтов в одном IP-диапазоне.

По данным исследователя, специалисты ЦРУ создавали для связи с агентами сайты очень разной направленности. Помимо ресурса про «Звездные войны» у ЦРУ якобы были сайты, посвященные музыке, комиксам и экстремальным видам спорта.

Такая схема казалась надежной, но в начале десятых раскрытие системы ЦРУ привело к казни нескольких десятков агентов в Китае и Иране. После этого ЦРУ отказалось от использования поддельных сайтов в разведдеятельности.

Фото: starwarsweb.net

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