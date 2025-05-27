Украинские военные показали видео новой тактики на поле боя
- 27.05.2025, 15:57
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Уникальные кадры блестяще выполненной операции.
Украинские военные испытали новую тактику на поле боя - они эвакуировали дрон с помощью другого беспилотника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 63 отдельную механизированную бригаду ВСУ.
На видео бригады показаны уникальные кадры эвакуации дронами украинских разведывательных беспилотников с поля боя.
«Война дронов выходит на новый уровень - рядовой Немезис спасает рядовых «Лелеку» и «Мару». На самом деле, это была непростая и рискованная, но блестяще выполненная операция пилотов ББС 63 бригады», - сказано в описании видео.