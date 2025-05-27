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Украинские военные показали видео новой тактики на поле боя

  • 27.05.2025, 15:57
  • 1,014
Украинские военные показали видео новой тактики на поле боя

Уникальные кадры блестяще выполненной операции.

Украинские военные испытали новую тактику на поле боя - они эвакуировали дрон с помощью другого беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 63 отдельную механизированную бригаду ВСУ.

На видео бригады показаны уникальные кадры эвакуации дронами украинских разведывательных беспилотников с поля боя.

«Война дронов выходит на новый уровень - рядовой Немезис спасает рядовых «Лелеку» и «Мару». На самом деле, это была непростая и рискованная, но блестяще выполненная операция пилотов ББС 63 бригады», - сказано в описании видео.

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