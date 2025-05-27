The Bulwark: Три конструктивных шага США, которые действительно помогли бы Украине 1 27.05.2025, 17:12

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Даже в случае, если Трамп решит «отойти» от участия в урегулировании.

На фоне обострения войны в Украине и нестабильной позиции президента США Дональда Трампа в отношении конфликта, аналитики предлагают три реалистичных шага, которые США могут предпринять для поддержки Киева — даже в случае, если Трамп решит «отойти» от участия в урегулировании, пишет The Bulwark (перевод — сайт Charter97.org).

Несмотря на резкую критику Путина за массированные ракетные удары по украинским городам, Трамп по-прежнему дает неоднозначные оценки в адрес президента Украины Владимира Зеленского. В то же время в США сохраняется общественный и политический консенсус о важности конфликта: 69% американцев считают войну значимой для национальных интересов.

В этой ситуации предлагаются три конструктивных направления действий:

Шаг первый: продавать оружие Украине.

В апреле Зеленский предложил США заключить контракт на покупку вооружений на сумму до $50 млрд, подчеркивая, что Украина готова платить за все самостоятельно. Изначально предложение было проигнорировано, но в мае Белый дом заявил о готовности разрешить прямые коммерческие продажи американских вооружений на сумму не менее $50 млн. Это лишь малая часть по сравнению с уже предоставленными $129 млрд помощи, но важный шаг в сторону оборонного сотрудничества.

Киев особенно заинтересован в покупке десяти ЗРК Patriot стоимостью около $15 млрд. Эти системы критически важны для защиты украинских городов от российских баллистических ракет.

Шаг второй: ужесточить санкций против России.

Более 70 сенаторов поддержали двухпартийный законопроект, разработанный сенаторами Линдси Грэмом, Томом Коттоном и Ричардом Блюменталем. Документ предусматривает введение жестких санкций против стран, продолжающих торговать с Россией, включая 500-процентные ввозные пошлины. Это направлено на перекрытие путей обхода, таких как «теневой флот».

Хотя Трамп ранее заявлял о возможности усиления давления на Москву, конкретных действий пока не последовало. Эксперты призывают Конгресс США и европейских союзников не позволить Белому дому блокировать усилия ЕС по наращиванию экономического давления на Кремль.

Шаг третий: предоставлять разведданные.

Передача американских разведданных остается ключевым фактором эффективности украинских военных операций. Эта информация позволяет своевременно реагировать на ракетные атаки, корректировать удары по складам, аэродромам и другим важным целям.

В марте Трамп временно приостановил обмен разведданными с Киевом в знак протеста против позиции Зеленского. Это привело к сбоям в работе украинских систем вооружения и активизации наступления российских войск. Окончательная остановка потока данных лишила бы украинскую армию критически важного ресурса.

Хотя многие не ожидают от Трампа устойчивой линии по Украине, именно эти три направления — продажа вооружений, ужесточение санкций и сохранение разведподдержки — могут стать основой прагматичной политики США. Инициатива уже получает поддержку в Конгрессе и среди американских оборонных компаний, заинтересованных в укреплении партнерства с Украиной.

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