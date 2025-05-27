Крупнейшему в РФ заводу сельхозтехники грозит полная остановка 6 27.05.2025, 20:27

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Концерн «Ростсельмаш» был вынужден сократить выпуск продукции до минимума с 2006 года.

Концерн «Ростсельмаш», крупнейший в России производитель сельхозтехники, с июля может полностью остановить производство. Об этом говорится в письме, которое премьеру РФ Михаилу Мишустину, направила вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко, передает The Moscow Times.

«Ростсельмаш», который входит в число стратегических предприятий страны и является градооброазующим заводом для Ростова-на-Дону, был вынужден сократить выпуск продукции до минимума с 2006 года из-за резкого падения продаж, пишет Абрамченко.

«Текущая ситуация вызывает серьезные опасения», — предупреждает она: из-за высоких ставок по кредитам платежеспособный спрос на сельхозтехнику обрушился, а на складах «Ростсельмаша» накопилось почти 3 тысячи нераспроданных комбайнов и тракторов.

С июня завод отправил сотрудников — их всего 15 тысяч человек — в оплачиваемый отпуск. «Если ситуация со спросом на продукцию сельскохозяйственного машиностроения не изменится в ближайшие месяцы, предприятие будет вынуждено уйти в простой с июля текущего года», — предупреждает Абрамченко.

На «Ростсельмаше» происходят изменения в кадровой политике, включая снижение заработной платы, вынужденные отпуска и переводы на менее оплачиваемые позиции, а это вызывает «недовольство» рабочих, перечисляет она. В результате в Ростовской области возникают угрозы «социальной напряженности» и дестабилизации экономики, следует из письма Абрамченко.

Она призывает Мишустина подготовить пакет помощи «Ростсельмашу» — начать в ежедневном режиме мониторить финансовое состояние предприятия, а также разработать меры поддержки спроса на сельхозтехнику. Оплатить их можно за счет доходов от экспортных пошлин на зерно, предлагает вице-спикер Думы.

Прошлый год «был худшим за последние десять лет как для всей отрасли, так и для «Ростсельмаша», жаловался в интервью «Коммерсанту» совладелец концерна Константин Бабкин. В 2025 году, по его словам, ситуация ухудшилась: продажи обвалились на 30% год к году, а запасы нераспроданных комбайнов и тракторов выросли на 72%. «У аграриев нет средств на покупку необходимой им техники, в результате чего рынок кардинально просел», — объясняла компания в мае. Месяцем ранее, в апреле, «Ростсельмаш» провел волну вынужденных сокращений, уволив 2 тысячи сотрудников.

По итогам прошлого года чистая прибыль «Ростсельмаша» сократилась в 2,4 раза, а прибыль от продаж рухнула почти в 7 раз. Кризис на рынке сельхозтехники отражает ухудшение финансового положения аграиев, по которым ударили высокая ключевая ставка ЦБ, повышение себестоимости, а также сокращение господдержки, объясняли ранее в ассоциации «Росспецмаш», объединяющей более 150 производителей спецтехники.

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