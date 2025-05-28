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iPhone получит рекордную камеру

  • 28.05.2025, 1:06
iPhone получит рекордную камеру

С разрешением 200 мегапикселей.

Смартфоны Apple в ближайшем будущем получат камеру разрешением 200 мегапикселей. Об этом в своем блоге на Weibo заявил известный инсайдер под ником Digital Chat Station.

По словам автора, ему стало известно, что Apple рассматривает возможность установки в iPhone камеры с разрешением 200 мегапикселей. Он назвал свой инсайд «суперперспективным и эксклюзивным», уточнив, что компания начала тестировать смартфоны с объективом рекордного разрешения. Судя по всему, такое разрешение получит широкоугольный сенсор камеры устройства.

При этом неизвестно, успеет ли Apple добавить новый сенсор в камеру смартфонов iPhone 17 Pro и 17 Pro Max, релиз которых должен состояться осенью.

Вышедший в сентябре 2024 года флагманский iPhone 16 Pro имеет камеру с тремя объективами разрешением 48, 48 и 12 мегапикселей и лидаром. Специалисты издания Cult of Mac заметили, что увеличение разрешения датчика до 200 мегапикселей будет достигнуто путем объединения пикселей. «Такие сенсоры высокого разрешения обычно помогают обеспечить лучшую производительность зума в условиях хорошего освещения», — подчеркнули журналисты.

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