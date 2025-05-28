В московских аэропортах второй раз за неделю произошел коллапс 1 28.05.2025, 9:37

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Сотни задержанных рейсов.

Сотни рейсов задержали в аэропортах Москвы из-за массированной атаки украинских беспилотников, которая продолжалась всю ночь и утром 28 мая. Согласно онлайн-табло Внуково, с полуночи было задержано 64 рейса на вылет и 74 на прилет, пишет The Moscow Times.

Часть летевших во Внуково самолетов перенаправили в Шереметьево, который позднее также ограничил работу, а некоторые — в петербургский аэропорт Пулково. Последний в качестве запасного аэродрома принял за ночь 14 рейсов. В Домодедово задержали или отменили около 30 рейсов на вылет, а также 39 — на прилет, в Шереметьево — более 60 рейсов на вылет и 23 на прилет, а в Жуковском — два рейса на вылет и шесть на прилет. Ограничения в столичных аэропортах были сняты в 7:15 по минскому времени, сообщили в Росавиации.

В «Аэрофлоте» предупредили, что расписание рейсов из-за временных ограничений в аэропортах будет скорректировано, «в том числе путем отмены и объединения нескольких рейсов». Пассажирам рекомендовали следить за изменениями в расписании на официальном сайте авиакомпании и информационных табло аэропортов. Пассажирам отмененных рейсов пообещали переоформить билеты или полностью вернуть их стоимость при отказе от перелета. В «Аэрофлоте» отметили, что пассажирам задержанных и перенаправленных рейсов предоставляют питание и воду, также их могут разместить в гостинице в зависимости от времени ожидания. О корректировке расписания из-за ограничений в аэропортах Москвы также предупредила «дочка» «Аэрофлота» — компания «Победа». По данным Shot, в Шереметьево сотни людей выстроились в очереди, чтобы поменять билеты на отмененные рейсы.

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