F-15E вооружили лазерными ракетами 1 28.05.2025, 10:44

Это поможет эффективнее перехватывать БПЛА.

Американский истребитель-бомбардировщик F-15E Strike Eagle был замечен с внушительным арсеналом — управляемыми 70-мм ракет APKWS II, пишет издание The War Zone (перевод — сайт Charter97.org.

Фото истребителя с тремя семизарядными блоками ракет под левым крылом появилось в Сети. Предполагается, что еще три блока находятся под правым крылом. Помимо ракет, самолет нес восемь ракет класса «воздух-воздух».

Установка APKWS II (продвинутая высокоточная система вооружения) на F-15E значительно увеличивает его боевые возможности против беспилотников и крылатых ракет. Эти ракеты с лазерным наведением уже доказали свою эффективность на F-16, особенно на Ближнем Востоке, где ВВС США активно применяли их против иранских дронов.

Испытания проводятся на базе Эглин (Флорида). Представители ВВС США подтвердили, что интеграция APKWS II осуществляется в ускоренном режиме.

В отличие от дорогих ракет средней дальности AIM-120, APKWS II обеспечивают высокую точность при значительно меньших затратах и позволяют истребителям завершать операцию за один вылет. Это особенно важно, учитывая случаи, когда F-15E в ходе боевых операций заканчивали боезапас, вынуждая экипажи полагаться лишь на бортовую пушку.

Модернизация F-15E отражает стремление ВВС США адаптироваться к реалиям современной войны, где массовое применение беспилотников требует увеличения боезапаса и гибкости в применении вооружений. На фоне событий в Украине, где дроны стали неотъемлемой частью боевых действий, очевидна необходимость в оперативной адаптации авиационных платформ к новым угрозам. Использование управляемых ракет APKWS II на F-15E значительно расширяет возможности и «глубину магазина» для отражения атак беспилотников и крылатых ракет, демонстрируя прогресс в развитии средств воздушного перехвата.

Индонезия и другие иностранные заказчики, включая Польшу, также планирует закупить F-15, созданные на основе варианта EX.

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