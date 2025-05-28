F-15E вооружили лазерными ракетами  

F-15E вооружили лазерными ракетами1
- 28.05.2025, 10:44
Это поможет эффективнее перехватывать БПЛА.
Американский истребитель-бомбардировщик F-15E Strike Eagle был замечен с внушительным арсеналом — управляемыми 70-мм ракет APKWS II, пишет издание The War Zone (перевод — сайт Charter97.org.
Фото истребителя с тремя семизарядными блоками ракет под левым крылом появилось в Сети. Предполагается, что еще три блока находятся под правым крылом. Помимо ракет, самолет нес восемь ракет класса «воздух-воздух».
Установка APKWS II (продвинутая высокоточная система вооружения) на F-15E значительно увеличивает его боевые возможности против беспилотников и крылатых ракет. Эти ракеты с лазерным наведением уже доказали свою эффективность на F-16, особенно на Ближнем Востоке, где ВВС США активно применяли их против иранских дронов.
Испытания проводятся на базе Эглин (Флорида). Представители ВВС США подтвердили, что интеграция APKWS II осуществляется в ускоренном режиме.
В отличие от дорогих ракет средней дальности AIM-120, APKWS II обеспечивают высокую точность при значительно меньших затратах и позволяют истребителям завершать операцию за один вылет. Это особенно важно, учитывая случаи, когда F-15E в ходе боевых операций заканчивали боезапас, вынуждая экипажи полагаться лишь на бортовую пушку.
Модернизация F-15E отражает стремление ВВС США адаптироваться к реалиям современной войны, где массовое применение беспилотников требует увеличения боезапаса и гибкости в применении вооружений. На фоне событий в Украине, где дроны стали неотъемлемой частью боевых действий, очевидна необходимость в оперативной адаптации авиационных платформ к новым угрозам. Использование управляемых ракет APKWS II на F-15E значительно расширяет возможности и «глубину магазина» для отражения атак беспилотников и крылатых ракет, демонстрируя прогресс в развитии средств воздушного перехвата.
Индонезия и другие иностранные заказчики, включая Польшу, также планирует закупить F-15, созданные на основе варианта EX.