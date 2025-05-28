В Беларуси произошла крупная утечка данных

В Беларуси произошла крупная утечка данных3
- 28.05.2025, 11:32
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Данными могут воспользоваться мошенники.
Сервис доставки «Европочта» сообщил о нарушении системы защиты персональных данных.
При рассылке уведомлений от имени «Пошты Беларусі» происходил перехват номеров телефонов клиентов и отправка фишинговых сообщений. По словам представителей компании, сейчас перехват номеров заблокирован.
Пользователей предупредили о рисках и напомнили о мерах предосторожности:
не переходить по подозрительным ссылкам;
проверять источники сообщений;
не раскрывать личные данные и номера телефонов в ответ на сомнительные обращения.