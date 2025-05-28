Лукашенко призвал выращивать картофель для РФ

Лукашенко призвал выращивать картофель для РФ7
- 28.05.2025, 12:53
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Диктатор признал дефицит этого продукта.
Лукашенко поручил Петру Пархомчику, главе Брестской области, вырастить столько картошки, чтобы хватило и Беларуси, и России.
При этом вопрос дефицита картофеля он назвал очень серьезным, пишет БелТА.
«Очень много разговоров. Особенно после совещания у президента России, где он там пошутил по поводу картошки. Но для нас это очень серьезный вопрос. В каком плане? Чего-чего, но картошку мы выращивать умеем. Надо вырастить столько, чтобы хватило нам и России», — сказал Лукашенко.
Он добавил, что Беларусь должна помочь России справиться с дефицитом овоща.