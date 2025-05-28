Электрические воздушные такси готовятся к старту в ОАЭ

Электрические воздушные такси готовятся к старту в ОАЭ2
- 28.05.2025, 15:20
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Страна вступает в глобальную гонку за небо будущего.
В Объединенные Арабские Эмираты прибыл новый симулятор воздушного такси, став важным шагом на пути к запуску первых 12 маршрутов аэротакси по стране. Американская компания Archer Aviation планирует начать испытания уже в третьем квартале 2025 года, пишет Newsweek (перевод — сайт Charter97.org).
Абу-Даби стремится стать первым городом на Ближнем Востоке, где появятся коммерческие электрические воздушные такси. Это не только поднимает престиж столицы ОАЭ, но и укрепляет позиции американских разработчиков в глобальной сфере городской воздушной мобильности.
Компания Archer Aviation официально передала симулятор своего eVTOL-аппарата Midnight в учебный центр Etihad Aviation Training для подготовки пилотов. Абу-Даби Aviation Group будет финансировать и внедрять эти четырехместные пилотируемые аппараты, способные совершать вертикальный взлет и посадку, с 2025 года.
По словам коммерческого директора компании Нихила Гоэла, полет из Дубая в Абу-Даби займет всего 22 минуты при цене около 800 дирхамов ($217), что сопоставимо с премиальным наземным такси и значительно дешевле и быстрее, чем вертолет.
Гоэл отметил, что благодаря 12 винтам аппарат останется в воздухе даже при отказе нескольких из них: «Пассажир этого даже не заметит».
В свою очередь, эксперт по будущему воздушного пространства Эдуардо Гарсия заявил в интервью Financial Times, что с ростом числа таких аппаратов потребуется больше автоматизации и ИИ для безопасного управления перегруженным небом.
Следующий шаг — адаптация части из более чем 70 вертолетных площадок Абу-Даби под нужды eVTOL, что позволит запускать сервис без масштабного строительства новой инфраструктуры.