Дуров сообщил об интеграции ИИ Маска в Telegram 5 28.05.2025, 20:37

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Мессенджер получит $300 млн.

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил в среду об интеграции в сервис искусственного интеллекта принадлежащей Илону Маску компании xAI. Мессенджер получит 300 миллионов долларов наличными и активами.

Кроме того, мессенджер будет зарабатывать половину от оформленных через него платных подписок на сервисы xAI. Партнерство будет действовать один год, заявил Дуров. По его словам, это расширит потенциальную аудиторию AI-помощника xAI Грок на 1 миллиард человек.

Из сопровождающего анонс Дурова видео следует, что все пользователи Telegram получат доступ к функциям фактчекинга в Grok, редактирования текстов, короткого пересказа чатов, нейросеть будет интегрирована в поиск. По словам бизнесмена, данные Telegram не будут использоваться для обучения моделей xAI. В xAI партнерство на момент публикации не комментировали.

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