Украинские бойцы эффектно сорвали россиянам эвакуацию танка
- 28.05.2025, 22:54
Видеофакт.
Операторы дронов подразделения «Ivan Franko Group» в Донецкой области сорвали оккупантам эвакуацию танка.
Захватчики попытались вывезти свой поврежденный танк, для чего пригнали свою бронированную ремонтно-эвакуационную машину. Оккупанты подцепили свой танк и попытались его оттащить, но в дело вмешались пилоты, которые дронами поразили вражескую БРЭМ.
Также были уничтожены несколько единиц легкового автотранспорта и грузовик, сообщает Цензор.НЕТ.