Украинские бойцы эффектно сорвали россиянам эвакуацию танка 28.05.2025, 22:54

Видеофакт.

Операторы дронов подразделения «Ivan Franko Group» в Донецкой области сорвали оккупантам эвакуацию танка.

Захватчики попытались вывезти свой поврежденный танк, для чего пригнали свою бронированную ремонтно-эвакуационную машину. Оккупанты подцепили свой танк и попытались его оттащить, но в дело вмешались пилоты, которые дронами поразили вражескую БРЭМ.

Также были уничтожены несколько единиц легкового автотранспорта и грузовик, сообщает Цензор.НЕТ.

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