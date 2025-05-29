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Маск заявил, что уходит из администрации Трампа

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  • 29.05.2025, 7:40
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Маск заявил, что уходит из администрации Трампа
Илон Маск
Фото: AFP

Миллиардер начал процесс увольнения.

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что его запланированный срок на должности специального правительственного сотрудника в администрации президента США Дональда Трампа «подходит к концу». Об этом сообщает CNN.

Маск возглавлял Департамент эффективности правительства США (DOGE). Он контролировал значительные сокращения федеральной рабочей силы в рамках усилий администрации Трампа по сокращению федеральных расходов.

«Поскольку мое запланированное время в должности специального правительственного сотрудника подходит к концу, я хотел бы поблагодарить президента Дональда Трампа за возможность уменьшить расточительные расходы. DOGE со временем будет только усиливаться, поскольку это станет образом жизни для всего правительства», — написал миллиардер на своей странице в X в четверг, 29 мая.

CNN со ссылкой на представителя Белого дома отмечает, что Маск, который был ограничен 130 днями работы, начнет процесс увольнения, который «включает в себя бумажную работу».

В последние недели Маск начал отходить от постоянной работы в правительстве, чтобы сосредоточиться на своих компаниях SpaceX и Tesla, которые частично испытали трудности из-за работы бизнесмена в Белом доме.

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