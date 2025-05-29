В Петербурге загорелся стратегический завод по выпуску электроники

В Петербурге загорелся стратегический завод по выпуску электроники6
- 29.05.2025, 7:45
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Перед пожаром прогремело несколько взрывов.
В ночь на 29 мая в Санкт-Петербурге возник пожар на территории стартегического завода «Авангард», специализирующегося на производстве микроэлектроники, пишет unian.net.
Как сообщили местные Телеграм-каналы, пожар возник около часа ночи в помещениях, где изготавливали и собирали микросхемы. По данным «SHOT», над заводом был виден огромный столб черного дыма, а пламя охватило площадь около 100 кв м.
«Проходят работы по тушению пожара в производственном здании на Кондратовском проспекте, 72. На 5-м этаже 6-этажного здания происходит горение на площади 100 кв. м», - заявили в городском отделении МЧС.
Местные телеграм-каналы со ссылкой на очевидцев даже сообщали о громких взрывах перед пожаром.
Примечательно, что завод «Авангард», на котором произошел пожар, является крупным научно-производственным предприятием. Он изготавливает радиоэлектронику, микросхемы, приборы, а также базовые конструкции для радиоэлектронной аппаратуры.
Завод имеет статус Федерального научно-производственного центра и входит в перечень стратегических и системообразующих предприятий РФ.