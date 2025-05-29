Бойцы ВСУ успешно штурмовали позицию ВС РФ 3 29.05.2025, 10:44

1,652

Противник вдвое превосходил в количестве.

Бойцы 424 отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» штурмовали позиции россиян на одном из участков фронта. Враг вдвое превосходил их в количестве, тем не менее, украинским защитникам удалось его одолеть.

Об этом сообщили в телеграм-канале полка и выложили видео боя.

«Момент штурма, который надо видеть», — подписали его в 425 ОШП «Скала».

На размещенном видео видно, как двое штурмовиков «Скалы» пробрались на позиции врага и атаковали. Блиндаж россиян забросали гранатами, в результате чего были ликвидированы пятеро российских оккупантов.

Впоследствии бойцы полка устроили засаду на двойку врагов в антидронових плащах, а еще одного — уничтожили на наблюдательном пункте. Также десяток оккупантов уничтожили пилоты подразделения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com