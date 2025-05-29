Великобритания вложит деньги в кибероружие против России 29.05.2025, 12:53

Об этом заявил министр обороны страны.

Великобритания значительно расширяет кибероборону для противодействия странам, представляющие угрозу, включая Россию. Страна собирается вложить $1.27 млрд в технологии искусственного интеллекта и кибер войска. Об этом сообщил министр обороны Джон Хили, назвав клавиатуру «оружием войны», пишет британская газета Daily Express (перевод — сайт Charter97.org).

Правительство Соединенного Королевства собирает новое Командование по кибер борьбе, которое возглавит наступательные операции и разработку ИИ-систем, включая так называемую «kill web» — цифровую сеть, объединяющую военные системы в режиме реального времени.

Хили подтвердил, что Великобритания активно наращивает возможности для кибератак против России и Китая, говоря о необходимости новых стандартов и единого подхода к цифровой обороне и нападению.

С 2020 года Национальные киберсилы (совместный проект GCHQ и Минобороны) ведут хакерские операции, а теперь будут работать совместно с новым командованием.

По словам Хили, страна ежедневно подвергается кибератакам, количество которых в 2024 году достигло 90 тысяч — вдвое больше, чем годом ранее.

Однако отчеты указывают на уязвимость: четверть IT-систем в госсекторе работают на устаревших технологиях, что ослабляет защиту. Недавние атаки на крупные британские сети, включая Marks & Spencer и Harrods, показали масштаб угрозы.

Министр подчеркнул, что победу в будущих конфликтах одержат те, кто «лучше скоординирован и открыт для инноваций». Новое киберкомандование должно обеспечить именно это преимущество.

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