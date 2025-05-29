Нетаньяху принял новое предложение Уиткоффа по Газе 29.05.2025, 20:30

Предложение предусматривает, в частности, 60-дневное прекращение огня.

Израиль согласился с новым вариантом сделки, предложенным спецпосланником США Стива Уиткоффа по освобождению заложников и прекращению огня, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, пишет Israel National News.

В то же время премьер-министр усомнился в намерениях палестинского движения ХАМАС, который «до сих пор не ответил».

«Мы не верим, что ХАМАС вернет последнего заложника, и поэтому мы продолжаем борьбу до тех пор, пока ХАМАС не будет ликвидирован, и мы не уйдем из сектора Газа, пока все заложники не окажутся в наших руках», — сказал Нетаньяху во время встречи с членами семей погибших заложников.

До этого ХАМАС опубликовал заявление, в котором говорилось, что он изучает предложение Уиткоффа и примет решение «таким образом, который будет служить интересам народа».

По данным The Jerusalem Post, последнее предложение США предусматривает 60-дневное прекращение огня, в соответствии с которым будут возвращены 10 живых заложников и 18 тел. Кроме того, план предполагает выведение из недавно захваченных районов сектора Газа Армии обороны Израиля, а также возвращение распределения гуманитарной помощи к Организации Объединенных Наций.

Хамас, по информации издания, не принимает предложение Уиткоффа «за чистую монету» и потребовал изменений, поскольку оно является более предвзятым в пользу Израиля.

До этого Израиль и ХАМАС дважды заключали перемирие и обменивали израильских заложников на палестинских заключенных. Последнее прекращение огня закончилось в марте. Договориться о его продлении сторонам не удалось.

В мае Израиль объявил о начале новой наземной операции в секторе Газа — «Колесница Гидеона». Сейчас там развернуты все регулярные пехотные и бронетанковые бригады ЦАХАЛ. Помимо бригад «Голани», «Гивати», «Коммандос», «Кфир» и других в палестинском эксклаве находятся также резервные подразделения.

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