закрыть
3 мая 2025, суббота, 11:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Дроны массированно атаковали весь Краснодарский край России

6
  • 3.05.2025, 9:44
  • 3,406
Дроны массированно атаковали весь Краснодарский край России

В Новороссийске российские ПВО и РЭБ «отличились» ударом по своим.

В течение ночи 3 мая российские регионы и оккупированный Крым подверглись массированной атаке дронов: пострадал в частности город Новороссийск, где противовоздушная оборона во время сбивания БПЛА направила его в жилую многоэтажку. Пострадали также еще несколько домов и резервуары зернового терминала.

«Фокус» собрал информацию о ночной массированной атаке по Новороссийску.

Под ночной атакой оказался весь Краснодарский край России: там, по данным мониторингов, серия взрывов прогремела в разных районах региона.

Тревога в городе Новороссийск на юге России, в Краснодарском крае, была объявлена около 03:00 часов из-за угрозы ударных БпЛА.

Около 03:30 часов в Новороссийске прогремела серия взрывов, активно работала противовоздушная оборона.

Через некоторое время атака БпЛА по городу продолжилась — местные слышали еще несколько громких взрывов.

Около 05:30 часов российские паблики распространили кадры последствий атаки. По их информации, пострадал жилой комплекс «Аврора-2», обломки разлетелись по всему двору.

Также из-за атаки пострадал жилой комплекс на улице Суворовской.

В сети также распространили кадры, на которых видно момент попадания беспилотника в одну из жилых многоэтажек, которые пострадали в Новороссийске этой ночью. В проукраинском Telegram-канале «Exilenova+» отметили, что на видео виден «результат работы РЭБ».

Вскоре в местных пабликах написали о последствиях атаки БпЛА по Новороссийску. По их данным, пострадали всего три жилых дома, а также обломки дронов якобы повредили три резервуара на зерновом терминале, где поднялся пожар.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Успешные операции Украины напугали Кремль
Успешные операции Украины напугали Кремль Петр Олещук
Не лезьте, Минск — не ваш
Не лезьте, Минск — не ваш Ирина Халип
Снята четвертая печать
Снята четвертая печать Александр Невзоров
Только бы не прилетели марсиане
Только бы не прилетели марсиане Владимир Халип