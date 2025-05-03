Дроны массированно атаковали весь Краснодарский край России 6 3.05.2025, 9:44

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В Новороссийске российские ПВО и РЭБ «отличились» ударом по своим.

В течение ночи 3 мая российские регионы и оккупированный Крым подверглись массированной атаке дронов: пострадал в частности город Новороссийск, где противовоздушная оборона во время сбивания БПЛА направила его в жилую многоэтажку. Пострадали также еще несколько домов и резервуары зернового терминала.

«Фокус» собрал информацию о ночной массированной атаке по Новороссийску.

Под ночной атакой оказался весь Краснодарский край России: там, по данным мониторингов, серия взрывов прогремела в разных районах региона.

Тревога в городе Новороссийск на юге России, в Краснодарском крае, была объявлена около 03:00 часов из-за угрозы ударных БпЛА.

Около 03:30 часов в Новороссийске прогремела серия взрывов, активно работала противовоздушная оборона.

Через некоторое время атака БпЛА по городу продолжилась — местные слышали еще несколько громких взрывов.

Около 05:30 часов российские паблики распространили кадры последствий атаки. По их информации, пострадал жилой комплекс «Аврора-2», обломки разлетелись по всему двору.

Также из-за атаки пострадал жилой комплекс на улице Суворовской.

В сети также распространили кадры, на которых видно момент попадания беспилотника в одну из жилых многоэтажек, которые пострадали в Новороссийске этой ночью. В проукраинском Telegram-канале «Exilenova+» отметили, что на видео виден «результат работы РЭБ».

Вскоре в местных пабликах написали о последствиях атаки БпЛА по Новороссийску. По их данным, пострадали всего три жилых дома, а также обломки дронов якобы повредили три резервуара на зерновом терминале, где поднялся пожар.

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