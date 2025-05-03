Зеленский: В Крыму уничтожен еще один российский самолет, второй за сутки 3.05.2025, 22:05

Также ликвидированы военные склады.

В результате операции Сил обороны Украины на территории временно оккупированного Крыма был уничтожен еще один российский самолет – второй за сутки.

Об этом рассказал в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.

- Блестящим было сбитие российского самолета из украинского морского дрона. Доказательство украинских возможностей. Очень метко украинская армия провела операцию по военным объектам на территории Крыма. Минус еще один, второй российский самолет за сутки. Также уничтожены военные склады, – сказал украинский президент.

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