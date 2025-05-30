ISW: ВСУ продвинулись на одном из самых горячих направлений фронта 30.05.2025, 11:00

Бои продолжаются в чрезвычайно сложных условиях.

Украинские войска недавно получили тактический успех на новопавловском направлении в районе Курахово.

Об этом говорится в свежем отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики ссылаются на геолокационные материалы, которые подтверждают продвижение Сил обороны Украины на северо-восток от населенного пункта Багатир.

В то же время ситуация на этом участке остается напряженной. По данным украинского военного эксперта Константина Машовца, подразделения РФ также достигли продвижения - на один километр в направлении от Алексеевки.

В течение 28-29 мая российские войска продолжали штурмовые действия к западу от Курахово, вблизи Андреевки, Константиновки, Багатира, а также в районах Алексеевки и Отрадного.

Отдельные российские источники утверждают, что украинская контратака со стороны Новоукраинки оказалась неудачной. Среди проблем, с которыми сталкиваются украинские подразделения на этом участке, - активное применение врагом оптоволоконных дронов, которые сложно перехватить. Такие беспилотники россияне используют на расстоянии до 20 км от своих позиций, поражая цели вблизи линии фронта, в частности в районе Зеленого Кута.

Таким образом, хотя Силы обороны Украины и имеют локальные успехи, в целом бои продолжаются в чрезвычайно сложных условиях, с постоянной активностью противника.

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