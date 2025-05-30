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Выборы в Польше: появились результаты последнего опроса

  • 30.05.2025, 11:21
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Выборы в Польше: появились результаты последнего опроса

Кто станет президентом страны?

Кандидат в президенты Польши от «Права и справедливости» Кароль Навроцкий лидирует в последнем опросе перед вторым туром выборов.

Об этом свидетельствуют результаты президентского опроса, проведенного Национальной исследовательской группой для Wirtualnej Polski.

Навроцкий набирает 50,63% голосов. За кандидата от «Гражданской коалиции» Рафала Тшасковсого хотят проголосовать 49,37% опрошенных.

Социологи пришли к выводу, что судьбу выборов решат около 250 тысяч голосов поляков.

Напомним, 1 июня состоится второй тур президентских выборов в Польше.

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