Apple работает над iPhone без физических кнопок 1 30.05.2025, 22:16

Отказ от физических кнопок может уменьшить механический износ устройств.

Apple активно изучает возможности создания твердотельных кнопок с тактильной обратной связью вместо физических для iPhone и других продуктов, таких как iPad и Apple Watch, сообщает MacRumors со ссылкой на китайский источник.

Твердотельные тактильные кнопки позволяют пользователям различать легкое и сильное нажатие для запуска различных функций. Также отказ от физических кнопок может уменьшить механический износ устройств, снизить количество потенциальных точек отказа, а также улучшить защиту от воды и пыли. Apple уже работала над созданием таких кнопок для iPhone, но разработка была приостановлена.

Согласно информации от китайского источника, Apple так и не отказалась от этой идеи. Он сообщил, что компания из Купертино работает над созданием тактильных кнопок для будущих iPhone, iPad и Apple Watch.

Инсайдер утверждает, что проект сдерживала не стоимость производства, а проблема «ложных нажатий», поскольку точный отклик кнопок не всегда гарантирован. Разрабатываемый сейчас дизайн кнопок, как утверждается, интегрирован непосредственно в рамку устройства, и компания стремится более точно повторить ощущения от традиционной механической кнопки.

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