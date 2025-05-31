В США разработали самолет, который изменит баланс сил в гонке вооружений
- 31.05.2025, 8:21
В Москве и Пекине забеспокоились.
США делают ставку на новый гиперзвуковой самолет SR-72 Darkstar, который может изменить баланс сил в глобальной гонке вооружений с Китаем и Россией, пишет издание The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).
Разработанный Lockheed Martin, SR-72 способен достигать скорости более Маха 6 (около 7 400 км/ч), что делает его практически неуловимым для современных систем ПВО.
В отличие от своего предшественника — разведывательного SR-71 Blackbird — новый самолет будет не только собирать данные, но и наносить удары. Благодаря турбореактивно-прямоточной двигательной системе (TBCC), он может взлетать как обычный самолет, а затем переходить на гиперзвуковую скорость.
Температурные и аэродинамические нагрузки SR-72 выдерживает за счет применения новейших композитных материалов. Это позволяет ему действовать на высотах свыше 24 000 метров, недосягаемых для большинства систем ПВО.
Китай и Россия уже обладают мощными средствами А2/AD (anti-access/area-denial), такими как С-400 и HQ-9, но гиперзвук и высокая маневренность SR-72 делают его крайне трудной целью. Он способен преодолевать материки менее чем за час и выходить из зоны поражения до того, как будет зафиксирован радаром.
Ожидается, что самолет также сможет нести гиперзвуковые ракеты и запускать дроны, что еще больше увеличивает его ударный и разведывательный потенциал. Ввод в эксплуатацию планируется в 2030 году, но уже сейчас SR-72 вызывает беспокойство в Москве и Пекине.
Несмотря на критику, SR-72 может стать тем прорывом, который США давно ищут в гиперзвуковой гонке.