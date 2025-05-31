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Forbes: В Украине началась решающая битва

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  • 31.05.2025, 8:27
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Forbes: В Украине началась решающая битва

Часов Яр — ключевая точка.

ВС РФ усилили активность и штурмовые действия Часового Яра и не жалеют личного состава для того, чтобы захватить этот населенный пункт, что свидетельствует о том, что россияне не ожидают наступления скорого мира. Вооруженные силы Украины ставят себе целью удержать город.

Об этом пишет Forbes.

Журналисты объяснили, что Часов Яр является укрепленной позицией, которая блокирует продвижение российских войск вглубь Донецкой области в направлении Константиновки, Краматорска и Славянска.

Отмечается, что ВС РФ в течение последних недель усилили штурмы Часового Яра. Для этого российская армия подкрепила свои силы солдатами Президентского полка Федеральной службы безопасности, который по численности примерно равен мотострелковой бригаде.

ВСУ имеют целью не дать России взять под полный контроль город и затянуть российские войска в длительную, кровопролитную городскую битву.

«Результат битвы за Часов Яр может не только определить следующую фазу войны, но и установить условия для любого будущего мира», — подытожили авторы статьи.

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