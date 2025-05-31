В Корее робопса научили паркуру и бегу по стенам 1 31.05.2025, 10:44

1,504

Посмотрите, что он может.

Исследователи из Лаборатории робототехники и искусственного интеллекта в Корее разработали четвероногого робота Raibo, который освоил паркур, пишет «Хайтек».

Он демонстрирует способности, которые считались недоступными для машин. Робот умеет бегать по вертикальным стенам, перепрыгивать полутораметровые препятствия и быстро перемещаться по каменистой местности благодаря системе автономного планирования движений.

В основе технологии специальный контроллер, который сочетает функции планировщика маршрута и трекера движений. Система основана на нейронной сети, которая создает и постоянно обновляет карту окружающего пространства. Эта карта не только помогает роботу выбирать оптимальный путь, но и определяет точки опоры для безопасного передвижения по сложной местности.

Технология работает благодаря интеграции данных с камер и сенсоров обратной связи, что позволяет роботу адаптироваться к непредсказуемым условиям в режиме реального времени.

В испытаниях Raibo продемонстрировал впечатляющие результаты. Робот способен на короткие расстояния бегать по вертикальным стенам, совершать прыжки длиной 1,3 метра и уверенно передвигаться по каменистым поверхностям. Также он успешно поднимается по пандусам и лестницам, взбирается на ящики и спускается с препятствий.

Разработчики уже приступили к созданию следующего поколения робота — Raibo 2, работая над улучшением его возможностей и повышением безопасности. Ученые видят потенциал применения таких роботов в зонах стихийных бедствий и других экстремальных условиях, где человеку сложно передвигаться или опасно находиться.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com