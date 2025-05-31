В Корее робопса научили паркуру и бегу по стенам

В Корее робопса научили паркуру и бегу по стенам1
- 31.05.2025, 10:44
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Посмотрите, что он может.
Исследователи из Лаборатории робототехники и искусственного интеллекта в Корее разработали четвероногого робота Raibo, который освоил паркур, пишет «Хайтек».
Он демонстрирует способности, которые считались недоступными для машин. Робот умеет бегать по вертикальным стенам, перепрыгивать полутораметровые препятствия и быстро перемещаться по каменистой местности благодаря системе автономного планирования движений.
В основе технологии специальный контроллер, который сочетает функции планировщика маршрута и трекера движений. Система основана на нейронной сети, которая создает и постоянно обновляет карту окружающего пространства. Эта карта не только помогает роботу выбирать оптимальный путь, но и определяет точки опоры для безопасного передвижения по сложной местности.
Технология работает благодаря интеграции данных с камер и сенсоров обратной связи, что позволяет роботу адаптироваться к непредсказуемым условиям в режиме реального времени.
В испытаниях Raibo продемонстрировал впечатляющие результаты. Робот способен на короткие расстояния бегать по вертикальным стенам, совершать прыжки длиной 1,3 метра и уверенно передвигаться по каменистым поверхностям. Также он успешно поднимается по пандусам и лестницам, взбирается на ящики и спускается с препятствий.
Разработчики уже приступили к созданию следующего поколения робота — Raibo 2, работая над улучшением его возможностей и повышением безопасности. Ученые видят потенциал применения таких роботов в зонах стихийных бедствий и других экстремальных условиях, где человеку сложно передвигаться или опасно находиться.