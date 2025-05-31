Пять лет назад арестовали белорусского лидера Николая Статкевича 31.05.2025, 11:38

Фото: Charter97.org

От него нет вестей с начала 2023 года.

Лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича задержали 31 мая 2020-го года, за два месяца до «выборов».

Спустя 1,5 года, в декабре 2021 года, его осудили на 14 лет колонии особого режима. Политзаключенный отбывает наказание в Глубокской колонии. C февраля 2023 года о нем нет никаких сведений.

Николай Статкевич содержится в колонии в максимально жестких условиях: политика держат в одиночной камере в опасных для здоровья условиях. В заключении Николай Статкевич несколько раз переболел COVID-19.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина потребовала от белорусских властей опровергнуть полученную от нескольких источников информацию о возможной смерти в тюрьме Николая Статкевича.

«Покажите Николая Статкевича, если он жив, его самому близкому и родному человеку — Марине Адамович. Разрешите им свидание или хотя бы видеозвонок!

В противном случае ваше молчание будет означать, что источники правы и на совести Лукашенко и его карателей смерть еще одного политзаключенного», — заявила Наталья Радина.

К кампании «Покажите людям Статкевича!» присоединился ряд европейских политиков.

Напомним, что депутат Европейского парламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс выдвинул лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича на Нобелевскую премию мира.

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