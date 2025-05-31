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Нефтяная экономика России затрещала по швам

  • 31.05.2025, 15:04
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Нефтяная экономика России затрещала по швам

Прибыль «Роснефти» обвалилась почти на 60%.

Санкции, падение цен на нефть и аномальное укрепление рубля ударили в «сердце» нефтяной экономики России, пишет The Moscow Times.

Чистая прибыль «Роснефти» — главной добывающей компании страны, на которую приходится каждый второй извлеченный из недр баррель, — в первом квартале 2025 года обвалилась на 58%, следует из ее отчетности по МСФО.  За три месяца «Роснефть» заработала 170 млрд рублей против 399 млрд в январе–марте прошлого года. Выручка компании просела на 12%, до 2,283 трлн рублей. А по денежным потокам «Роснефть» ушла в минус: операционная деятельность принесла ей 365 млрд рублей, которых не хватило, чтобы оплатить все капитальные расходы — 403 млрд рублей.  «В отчетном периоде компания работала в условиях дальнейшего ухудшения макроконъюнктуры, включая снижение цены российской нефти Urals и расширение дисконтов, новые санкционные ограничения, а также укрепление рубля», — отмечает «Роснефть» в релизе.

Кроме того, сказалось повышение ключевой ставки ЦБ, жалуется компания: расходы на выплату процентов по кредитам за квартал подскочили в 1,8 раза. Чтобы покрыть все расходы, «Роснефть» за три месяца привлекла 1 трлн рублей долга — вчетверо больше, чем в первом квартале 2024 года.

«Укрепление рубля и снижение цен на нефть оказали значительное сдерживающие влияние» на показатели «Роснефти», пишут аналитики Альфа-банка. Главный российский сорт Urals за квартал подешевел на 9%, а премиальная нефть ВСТО, которую «Роснефть» качает в Китай, — на 11%. Рублевая цена нефти за квартал обвалилась на четверть — до 5 тысяч рублей за баррель в марте.

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