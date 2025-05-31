The Telegraph: Чему учит западные армии война в Украине
- 31.05.2025, 15:33
Ключевой фактор — управление радиочастотным пространством.
На фоне быстрого технологического прогресса и изменений на поле боя, предстоящий Обзор стратегической обороны Великобритании должен учитывать уроки, извлеченные из войны в Украине.
Об этом пишет полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон, сообщает The Telegraph(перевод — сайт Charter97.org).
Ключевым фактором современной войны стало управление радиочастотным пространством — тот, кто контролирует его, контролирует поле боя и выигрывает войну. Украина в этом преуспела, в том числе благодаря спутниковой связи Starlink. Однако Россия и другие противники не стоят на месте, создавая, например, дроны, управляемые по оптоволоконным кабелям, которые невозможно заглушить.
По словам полковника, армия Великобритании пока не готова к таким условиям, и срочные изменения необходимы. В частности, стоит пересмотреть подход к использованию танков. Несмотря на потери старых моделей на украинском фронте, современные танки с активной защитой (ADS) и собственными средствами РЭБ могут оставаться доминирующей силой. Пример Израиля показывает, что правильно оснащенная бронетехника успешно противостоит дронам даже в самых насыщенных боевых условиях.
Кроме технологий, важным элементом остается руководство миссиями — самостоятельность командиров на местах. Слишком сильная зависимость от связи может парализовать действия на поле боя.
Полковник заключает: даже в эпоху дронов, кибероружия и спутниковой разведки, армия должна сохранять гибкость, а бойцы — инициативу. И, возможно, многие из них все еще будут отправляться в бой, как и он когда-то — в танке.