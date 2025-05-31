Эксперт: Дальнобойное оружие украинского производства превосходит зарубежное
- 31.05.2025, 19:58
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Развитие собственных средств поражения — в приоритете Украины.
Украинское оружие уже не просто альтернатива западному — оно уверенно превосходит его по дальности и эффективности.
«Гром-2», модернизированные «Нептун» и С-200, БпЛА самолетного типа — все эти разработки наносят точные удары по российской инфраструктуре на дальности до 2000 км.
Об этом рассказал украинский военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев.
- Дальнобойное вооружение украинского производства может сыграть ключевую роль в войне России против Украины. Причем речь идет не только о беспилотниках самолетного типа, а в первую очередь о программе ракетного перевооружения Сил обороны Украины. Напомню, еще в 2016 году широкой публике был представлен оперативно-тактический комплекс «Сапсан», более известный как «Гром-2».
Его дальность поражения целей — более 500 километров, это соизмеримо с тактико-техническими характеристиками немецких ракет TAURUS («Таурус»). Еще раз обращаю внимание: тактико-технические характеристики, например, американского ATACMS — 300 километров. То есть вдвое меньше, чем у украинского средства поражения, — рассказал Снегирев.
По его словам, именно украинское производство, украинский ВПК и даст возможность держать под огневым контролем тыловую инфраструктуру оккупационных войск.
- Причем, отметьте, не только на оккупированных Россией территориях Украины, а в первую очередь на территории Российской Федерации и в зоне украинских средств поражения. И это не только «Гром-2». Это и модернизированный «Нептун», это и модернизированный зенитно-ракетный комплекс С-200 еще советского производства, но который на данный момент, благодаря усилиям украинских оружейников, имеет возможность бить по наземным целям. Ну и наконец, линейка БпЛА самолетного типа, — отметил военно-политический аналитик.
Он напомнил, что развитие собственных средств поражения — в приоритете Украины.