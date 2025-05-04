В регионах РФ начались побоища за тарелку бесплатной каши 4.05.2025, 2:02

Поведение россиян поразило Сеть.

Пока кремлевский режим тратит миллионы на военную агрессию против Украины, многие россияне не могут позволить себе элементарные продукты питания, отмечает dialog.ua.

Раздача продуктовых наборов или бесплатных порций еды в рамках тех или иных пропагандистских акций нередко заканчивается в РФ массовыми драками между гражданами, которые всячески пытаются добраться до «подарочных» продуктов и готовы даже применять физическую силу ради этого.

В преддверии 9 мая такая ситуация произошла сразу в двух регионах России – Удмуртии и Башкортостане, где с так называемого «поезда победы» раздавали по тарелке бесплатной гречневой каши.

Так, на одном из видео запечатлен инцидент, произошедший 1 мая в удмуртском Сарапуле. Местные жители собрались у железнодорожного вокзала для встречи состава, из которого раздавали упомянутую еду. Это вызвало конфликты и давку у собравшихся.

«Голодные сарапульчане в очереди за кашей гречневой. Все оголодали, смотрите! Ужас какой... Убийства за кашу. Даже не подпускают к вагону», – комментирует происходящее голос за кадром.

Второе опубликованное в соцсетях видео снято в городе Янаул Башкортостана. Там также произошли стычки за бесплатную кашу. В частности, на кадрах отчетливо видно, как двое мужчин сцепились в ожесточенной драке.

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