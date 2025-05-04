Ракета из Йемена упала на территории аэропорта Бен-Гурион в Израиле 4.05.2025, 12:20

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СМИ опубликовали кадры взрыва.

Баллистическая ракета, выпущенная из Йемена, утром в воскресенье поразила территорию Израиля в районе международного аэропорта Бен-Гурион. По данным израильских СМИ, пострадал по крайней мере один человек. Повреждена автомобильная дорога. Израильские СМИ публикуют кадры взрыва, передает «Радио Свобода».

Surveillance camera footage shows the moment of the Houthi missile impact at Ben Gurion Airport.



The missile struck a grove adjacent to an access road, within the airport's perimeter. pic.twitter.com/AUyQwKrEOy — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 4, 2025

Армия обороны Израиля сообщила о попытках перехватить ракету и признала, что, тем не менее, в районе аэропорта было зафиксировано попадание. В сообщении говорится, что инцидент расследуется.

Аэропорт приостановил работу.

Проиранская группировка «Ансар Алла» (хуситы), контролирующая значительную часть Йемена и обладающая арсеналом баллистических ракет, ранее уже неоднократно запускала ракеты по территории Израиля, требуя прекращения боевых действий в секторе Газа. Как правило, эти ракеты сбиваются системой ПВО. Хуситы также обстреливают суда в Аравийском заливе и Красном море, если приходят к выводу, что они связаны с Израилем или его союзниками. Израиль в свою очередь наносил удары по целям хуситов в Йемене, удары наносили также Соединённые Штаты.

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