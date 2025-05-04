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Ракета из Йемена упала на территории аэропорта Бен-Гурион в Израиле

  • 4.05.2025, 12:20
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Ракета из Йемена упала на территории аэропорта Бен-Гурион в Израиле

СМИ опубликовали кадры взрыва.

Баллистическая ракета, выпущенная из Йемена, утром в воскресенье поразила территорию Израиля в районе международного аэропорта Бен-Гурион. По данным израильских СМИ, пострадал по крайней мере один человек. Повреждена автомобильная дорога. Израильские СМИ публикуют кадры взрыва, передает «Радио Свобода».

Армия обороны Израиля сообщила о попытках перехватить ракету и признала, что, тем не менее, в районе аэропорта было зафиксировано попадание. В сообщении говорится, что инцидент расследуется.

Аэропорт приостановил работу.

Проиранская группировка «Ансар Алла» (хуситы), контролирующая значительную часть Йемена и обладающая арсеналом баллистических ракет, ранее уже неоднократно запускала ракеты по территории Израиля, требуя прекращения боевых действий в секторе Газа. Как правило, эти ракеты сбиваются системой ПВО. Хуситы также обстреливают суда в Аравийском заливе и Красном море, если приходят к выводу, что они связаны с Израилем или его союзниками. Израиль в свою очередь наносил удары по целям хуситов в Йемене, удары наносили также Соединённые Штаты.

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