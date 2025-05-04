ВСУ показали бойца, который впервые в мире сбил российский «Кинжал» 4.05.2025, 22:25

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По профессии он программист.

Воздушные силы ВСУ опубликовали видео с оператором ЗРК Patriot, который впервые в мире сбил российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал». Произошло это 4 мая 2023 года в небе над Киевом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Фамилия оператора не называется, указано лишь его имя - Дмитрий. Он появляется на видео с наполовину закрытым лицом.

«Когда началась война, я вступил в армию. И я даже не мог подумать, что я, простой программист, овладею ЗРК Patriot и собью первый «Кинжал» в мире», - говорит воин по имени Дмитрий.

По словам воина, тогда в момент атаки он и его коллеги не знали, что столицу атакует именно «Кинжал».

«В тот момент мы видели на экране, что это баллистика, но мы сначала думали, что это был просто «Искандер». Только когда нашли обломки, тогда уже мы сами узнали, что это был «Кинжал». Все радовались, все друг друга поздравляли. Россия говорила, что «Кинжал» невозможно сбить, но оказалось, что все можно сбивать и все сбивается... Это было впервые в мире, когда сбили гиперзвуковую баллистическую ракету», - сказал военный. Источник:

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