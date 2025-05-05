Россия стягивает стратегическую авиацию в Сибирь

Россия стягивает стратегическую авиацию в Сибирь2
- 5.05.2025, 20:42
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Появились спутниковые снимки.
Российские военные стягивают стратегические дальнобойные бомбардировщики Ту-95 на авиабазу «Белая» в Сибири.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-исследователя MT Anderson в соцсети Х.
«Продолжается наращивание количества стратегических дальнобойных бомбардировщиков Ту-95 на авиабазе «Белая» на востоке Сибири (по сообщениям, используются для ударов по Украине)», - сообщил исследователь.
На спутниковых снимках зафиксировано 9 бомбардировщиков Ту-95 на перроне, один из которых недавно приземлился.