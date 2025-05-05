закрыть
5 мая 2025, понедельник, 20:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россия стягивает стратегическую авиацию в Сибирь

2
  • 5.05.2025, 20:42
  • 1,534
Россия стягивает стратегическую авиацию в Сибирь

Появились спутниковые снимки.

Российские военные стягивают стратегические дальнобойные бомбардировщики Ту-95 на авиабазу «Белая» в Сибири.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-исследователя MT Anderson в соцсети Х.

«Продолжается наращивание количества стратегических дальнобойных бомбардировщиков Ту-95 на авиабазе «Белая» на востоке Сибири (по сообщениям, используются для ударов по Украине)», - сообщил исследователь.

На спутниковых снимках зафиксировано 9 бомбардировщиков Ту-95 на перроне, один из которых недавно приземлился.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Шоу начинается
Шоу начинается Сергей Алексашенко
Россия пошла на унижение
Россия пошла на унижение Сергей Корсунский
Курс — на Красную площадь
Курс — на Красную площадь Александр Невзоров
Успешные операции Украины напугали Кремль
Успешные операции Украины напугали Кремль Петр Олещук