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В российском регионе жестоко избили «ветерана СВО»

  • 6.05.2025, 2:59
  • 1,008
В российском регионе жестоко избили «ветерана СВО»

У оккупанта требовали деньги, которые он заработал на войне.

В Калужской области двое мужчин выследили «ветерана СВО» и жестоко избили его. Об этом сообщают российские СМИ.

«В день нападения Сергей пришел в гости к другу. Но мирного вечера не получилось. Двое пьяных отморозков выследили Сергея, проломили дверь и ворвались в квартиру. Воина били по голове тяжелым металлическим предметом, а его друга залили перцовым баллончиком. Ему угрожали смертью, требовали деньги, которые он «заработал на войне», — указано в сообщении.

Отмечается, что Следственный комитет (СК) России уже возбудил уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). У одного из нападавших имеется справка из психдиспансера.

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