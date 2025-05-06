WSJ: Глава Пентагона создал десяток чатов в Signal, где обсуждал каждый свой шаг
- 6.05.2025, 9:11
Хегсет сообщал о своих зарубежных поездках, графике и выступлениях в СМИ.
Министр обороны США Пит Хегсет использовал Signal во время работы в Пентагоне «более широко», чем сообщалось ранее, участвуя по меньшей мере в дюжине отдельных чатов, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По информации собеседников издания, которые знакомы с этим вопросом, в одном случае Хегсет сказал помощникам в Signal информировать иностранные правительства о разворачивающейся военной операции.
Он также использовал этот мессенджер для обсуждения выступлений в СМИ, зарубежных поездок, своего графика и другой несекретной, но конфиденциальной информации, сообщили еще два источника.
Также сообщается, что многие чаты он создавал сам, а затем отправлял сообщения со своего личного телефона, что запрещено делать в мерах безопасности.
Некоторые сообщения Хегсета были опубликованы его военным помощником, полковником морской пехоты Рики Бурией, которому был предоставлен доступ к личному телефону министра, сообщили источники.
24 марта главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг сообщил, что его случайно добавили в чат в Signal, в котором высокопоставленные чиновники администрации Дональда Трампа обсуждали подготовку к атаке на йеменских хуситов.
Министр обороны Пит Хегсет отрицал факт обсуждения военных планов в групповом чате и заявил, что там не было секретной информации и «никаких имен или локаций».