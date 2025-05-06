закрыть
6 мая 2025, вторник, 9:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

WSJ: Глава Пентагона создал десяток чатов в Signal, где обсуждал каждый свой шаг

  • 6.05.2025, 9:11
WSJ: Глава Пентагона создал десяток чатов в Signal, где обсуждал каждый свой шаг
Пит Хегсет

Хегсет сообщал о своих зарубежных поездках, графике и выступлениях в СМИ.

Министр обороны США Пит Хегсет использовал Signal во время работы в Пентагоне «более широко», чем сообщалось ранее, участвуя по меньшей мере в дюжине отдельных чатов, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации собеседников издания, которые знакомы с этим вопросом, в одном случае Хегсет сказал помощникам в Signal информировать иностранные правительства о разворачивающейся военной операции.

Он также использовал этот мессенджер для обсуждения выступлений в СМИ, зарубежных поездок, своего графика и другой несекретной, но конфиденциальной информации, сообщили еще два источника.

Также сообщается, что многие чаты он создавал сам, а затем отправлял сообщения со своего личного телефона, что запрещено делать в мерах безопасности.

Некоторые сообщения Хегсета были опубликованы его военным помощником, полковником морской пехоты Рики Бурией, которому был предоставлен доступ к личному телефону министра, сообщили источники.

24 марта главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг сообщил, что его случайно добавили в чат в Signal, в котором высокопоставленные чиновники администрации Дональда Трампа обсуждали подготовку к атаке на йеменских хуситов.

Министр обороны Пит Хегсет отрицал факт обсуждения военных планов в групповом чате и заявил, что там не было секретной информации и «никаких имен или локаций».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

В Москве растерялись
В Москве растерялись Владислав Иноземцев
Шоу начинается
Шоу начинается Сергей Алексашенко
Россия пошла на унижение
Россия пошла на унижение Сергей Корсунский
Курс — на Красную площадь
Курс — на Красную площадь Александр Невзоров