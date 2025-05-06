Дроны ВСУ остановили работу 13 российских аэропортов 6.05.2025, 9:35

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Такой массовой атаки не было с 24 января.

В ночь на 6 мая на фоне массированной атаки украинских беспилотников временные ограничения на полеты были введены в 13 российских аэропортах, сообщает The Moscow Times.

В 00:57 по минскому времени перестали принимать и выпускать воздушные суда три столичных авиагавани — Внуково, Домодедово и Жуковский, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. В 1:15 приостановил работу Шереметьево. В это же время ограничительные меры ввели в аэропортах Калуги, Волгограда и Саратова.

В 2:00 по Минску была ограничена работа аэропорта Самары, а затем Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля. В 5:40 по Минску прием и выпуск воздушных судов временно прекратили авиагавани Казани и Нижнекамска. Вместе с тем к пяти утра возобновили работу аэропорты Саратова, Волгограда и Московского региона. К шести утра по минскому времени в прежнем режиме заработали аэропорты Самары, Иваново, Калуги, Нижнего Новгорода и Ярославля. В период действия ограничений на запасные аэродромы в Москве были отправлены 34 самолета, а в регионах — три, отметил Кореняко.

До этого наибольшее число российских аэропортов прекращали работу из-за угрозы атаки дронов 24 января. Тогда ночью временно останавливали вылеты и прием воздушных судов 10 авиагаваней в Московском регионе, а также в Казани, Нижнекамске, Пензе, Самаре, Саратове и Ульяновске.

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