В Польше в аварию попал автобус с американскими солдатами
- 6.05.2025, 11:07
Есть пострадавшие.
В Польше в ночь на вторник автобус с американскими солдатами съехал с дороги, восемь человек пострадали, сообщает RMF FM.
В автобусе в общей сложности ехали 35 человек. Это американские солдаты, которые ехали из Германии в Литву, подтвердила утром полковник Йоанна Клейшмит, пресс-секретарь Генерального штаба Вооруженных сил Польши.
По предварительным данным, один из трех автобусов, ехавших в направлении Вроцлава, съехал с дороги и упал в кювет.
Всего пострадали восемь человек.
На место происшествия было направлено несколько десятков пожарных и две машины скорой помощи. Также был предоставлен второй автобус, в котором собрались пассажиры.
Пострадавшие жаловались на головную боль и боль в шейном отделе позвоночника. Однако их жизни и здоровью ничего не угрожает