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В Польше в аварию попал автобус с американскими солдатами

  • 6.05.2025, 11:07
В Польше в аварию попал автобус с американскими солдатами

Есть пострадавшие.

В Польше в ночь на вторник автобус с американскими солдатами съехал с дороги, восемь человек пострадали, сообщает RMF FM.

В автобусе в общей сложности ехали 35 человек. Это американские солдаты, которые ехали из Германии в Литву, подтвердила утром полковник Йоанна Клейшмит, пресс-секретарь Генерального штаба Вооруженных сил Польши.

По предварительным данным, один из трех автобусов, ехавших в направлении Вроцлава, съехал с дороги и упал в кювет.

Всего пострадали восемь человек.

На место происшествия было направлено несколько десятков пожарных и две машины скорой помощи. Также был предоставлен второй автобус, в котором собрались пассажиры.

Пострадавшие жаловались на головную боль и боль в шейном отделе позвоночника. Однако их жизни и здоровью ничего не угрожает

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